Advokaat värskest tehingust kinoäris: kas nüüd suurtehinguid niiviisi tehaksegi?

Arvestades seda, et tegemist on ettevõtja (kelle suhtes konkurentsiamet koondumist ei oleks lubanud) tegevjuhiga ning juhatuse liikmega, ning seda, et tegevjuht alles hakkab avaliku info kohaselt investoreid otsima, oleks üllatav, kui vastav tehing ei tekitaks avalikkuses suurt hämmingut. Liites siia juurde fakti selle kohta, millise mahuga tehinguga on tegemist, tundub naiivne uskuda, et niimoodi suurtehinguid tehaksegi.

Suheldes mitmete ettevõtjatega, on viimasel ajal kõlama jäänud korduma kippuv küsimus Eestis toimuvate ettevõtete müügitehingute koha – kas nii tõesti saabki ja tohibki. Viimatiseks suurt kõlapinda leidnud diskussioonipunktiks on selles kontekstis olnud kinode tehinguga seonduv.

Selles kontekstis on ka asjakohane ettepanek, et välja tuleks selgitada tehingu rahastuse allikas. Oma praktikas on konkurentsiamet ka tegelikkuses ühe aspektina valitseva mõju tuvastamisel arvesse võtnud seda, kas ühe ettevõtte töötaja või juhatuse liige on konkurendi omanikuks. Seetõttu ei oleks asjakohatu siinkohal arvestada ka ettevõtja omandanud isiku töösuhet teiste ettevõtjatega.

Esiteks, nii Eesti kui ka Euroopa Liidu konkurentsiõiguses on aktsepteeritud põhimõte, et koondumisega on tegemist lihtsustatult öeldes teise ettevõtte üle valitseva mõju omandamise korral, kuid valitsev mõju saab tuleneda lisaks osaluse ostmisest ka mitmetest muudest faktilistest asjaoludest. Siinkohal võetakse arvesse nii finantsilisi, majanduslikke kui ka muid sõltuvussuhteid ja sidemeid ning konkurentsiametil on võimalus olla loominguline.

Rääkides abstraktselt, tekib küsimus, kas konkurentsiametil ei olegi mingeid hoobasid reageerimiseks olukorras, kus ta tõesti peaks tuvastama, et otseselt ettevõtte poolt enda konkurenti ei omandatud, kuid siiski üritatakse nö skeemitades enda konkurendiga leivad ühte kappi panna. Nii see pole ja sellega peavad ettevõtjad igal juhul mistahes varjatud skeeme tehes arvestama.

Teiseks, tuleb tähele panna, et kui tegemist ei ole koondumisega (valitsevat mõju pole tuvastatud), siis on ettevõtjad jätkuvalt turul eraldiseisvad ettevõtjad ja olevalt olukorrast konkurendid. Konkurentide vahel on aga keelatud sõlmida konkurentsivastaseid kokkuleppeid ning need on Eestis senini ka kriminaalkorras karistatavad. Konkurentide vahel on selliselt keelatud vahetada konkurentsivastast informatsiooni, leppida kokku hindu või muid kauplemistingimusi, jagada turge jne.

Siinkohal tuleks meenutada seda, et juhatuse liikmel on seadusest tulenev kohustus olla kursis ettevõttega seonduvate igapäevast majandustegevust puudutavate küsimustega, mistõttu põhimõtteliselt ei saa esineda olukorda, kus juhatuse liige ei ole teadlik ettevõtja poolt valitud strateegilisest tegevusest turul. Seega, kui konkurendi omandab teise ettevõtja juhatuse liige, ilmneb siit juba iseenesest oluline oht vahetada kahe ettevõtja vahel strateegilist informatsiooni, mis on keelatud kartelliregulatsiooni alusel.

Ei saa kahte lahendust korraga

Selliselt on tegemist olukorraga, mida illustreerib hästi inglise keeles tuntud väljend „you can’t have your cake and eat it too“. Sisuliselt tähendab see seda, et ei ole võimalik saada kahte head lahendust korraga – valida tuleb üks. Koondumise olukorras valitseva mõjuga skeemitamise puhul tähendab see seda, et kui sooviks on ettevõtjad õiguspäraselt ühildada, siis tuleb (koondumise käibepiirmäärade täidetuse korral) siiski koondumise menetlus ka läbida – vastasel korral ei ole võimalik nautida koondumisest tulenevaid võimalusi (tegevuse ühtlustamist turul).

Samas tuleb neid õiguslikke lahendusi alati vaadelda ka praktilises kontekstis. See, kas konkurentsiametil on igakordselt võimalik ettevõtjate tegevusele turul reageerida, sõltub siiski varblasest pihus – kas konkurentsiametil on piisavalt tõendeid ja alust mingit keelatud olukorda tuvastada.