Airbnb juht: miks me kunagi enam ei reisi nii nagu 2019. aastal

Airbnb märgib, et siiski veel liiga vara, et ennustada, kuidas ettevõttel tänavu läheb, kirjutab BBC Business. Möödunud aastal vähenes ettevõtte müügitulu 30% ehk 3,4 miljardi dollarini, kuna Covid-19 piirangud takistasid paljusid reisimast. See oli aga siiski oluliselt parem tulemus kui paljudel teistel turismisektoris tegutsevatel ettevõtetel, kuna inimesed eelistasid pikemaks puhkemajadesse ja -korteritesse sõiduks kasutada isiklikke sõiduautosid.

Ettevõtte sõnul on nad selle aasta esimestel kuudel näinud väiksemat langust reisimise numbrites, kui oli 2020. aasta viimasel kolmel kuul. Siis vähenes ettevõtte käive aasta taguse ajaga võrreldes 22% ehk 859 miljonit dollarini. See oli oluliselt parem tulemus, kui analüütikud olid ennustanud, arvestades koroonaviiruse teist lainet ja paljudes piirkondades kehtestatud uusi reisipiiranguid.

"Reisimine taastub ja me oleme väga valmis selleks olukorraks," ütles Airbnbi tegevjuht Brian Chesky. Ta ise usub, et nende ettevõttel on väga palju võita uutest reisimise eelistustest, mis pandeemia on endaga kaasa toonud.