Eesti jäätisetootja sihib Lääne-Euroopa turgu ja planeerib uue tehase ehitust

Sel aastal oma 65. juubelisünnipäeva tähistava Eesti vanima ja suurima jäätisetootja Premia Tallinna Külmhoone AS juhatuse esimehe Aivar Ausi sõnul on ettevõtte sihid seatud kõrgele nii ekspordi kui koduturu osas. Leedu turul on Lidl ketile jäätist müüdud juba neli aastat.

„Kuna Euroopa on suure konkurentsiga turg, kus omahinda jälgitakse pingsalt, siis on vaja tootmist üha efektiivsemaks muuta. Meil on konkurentsivõimelised hinnad ja oleme osalised juba väga paljudes hangetes. Näiteks Leedus Lidl ketis saavad tarbijad osta täna Tallinnas valmistatud jäätist," sõnas Aus.

Juba praegu on Premia tootmise juhtimine täielikult digitaliseeritud ja prognoosipõhine. "Detsembriks on meil juba valmis kogu aastaplaan, mille järgi tootmist juhtida. Oluline on olla paindlik ja kiiresti otsustav, kuna hinnad ja plaanid võivad muutuda," selgitas Aus. Ettevõttes on 12 aastat juurutatud ka tootmis-jälgimise süsteemi, mille abil on võimalik digitaalselt jälgida kõiki liine.

Järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul on ettevõttel otsustamise koht, kas ehitada uus tehas, et nõudluse kasvuga sammu pidada. „Praegune tehas on ehitatud 1999. aastal ja on tänu pidevale tööle väga efektiivne. Kuid kasvav nõudlus ja aina aktuaalsemaks muutuv rohepöörde teema tähendab, et vanasse tehasesse pole enam mõistlik palju investeerida," lisas Aus.

Uue tehase märksõnana toob Aus välja täisautomatiseerimise. Sellises tehases veereks toode ise alusele, kiletatakse automaatselt ära ja liiguks mööda magnetraudteed lattu. Praegu on see nelja inimese töö, uues tehases nõuaks vaid ühte operaatorit, kes protsesse jälgib. Sama lugu on näiteks ka tootesegu valmistamisega vabriku nn köögis. Ka seal liiguksid toorained automaatselt, vajades ainult ühte operaatorit.

Jäätisetootja Premia tuntumad jäätisebrändid on Premia, Eriti Rammus, Väike Tom, Vana Toomas ja Regatt. Lisaks turustab ettevõte sügavkülmutatud köögivilju ja friikartuleid Maahärra kaubamärgi alt ning pelmeene ja frikadelle Pealinna kaubamärgi alt. Samuti alustas Premia 2020. aastal Kārumsi piimatoodete müüki Eestis.