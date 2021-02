Eesti saab Euroopast tööhõive toetamiseks 230 miljonit eurot

Koos tänase ettepanekuga on TERA rahastust 19 liikmesriigile kavandatud rahalise toetuse kogusummaks 90,6 miljardit eurot. Rahalist toetust antakse soodsate laenudena. Laenud aitavad Eestil katta kulusid, mis on seotud lühendatud tööaja kava ja muude sarnaste meetmetega, mis on võetud koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks.

TERA on oluline element ELi strateegias, mille eesmärk on kaitsta töökohti ja töötajaid ning leevendada koroonaviiruse pandeemia sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Komisjon on TERA rahastust 15 liikmesriigile juba välja maksnud 53,5 miljardit eurot ja loodab teha enamiku ülejäänud laenutehingutest 2021. aasta esimeses pooles. Liikmesriigid võivad endiselt esitada taotlusi TERA rahastust toetuse saamiseks, sealhulgas küsida lisatoetust pandeemia teise lainega toimetulekuks. TERA rahastu kogumaht on kuni 100 miljardit eurot.