Riia sadam otsib investoreid 450-hektarilise piirkonna arendamiseks

Riia vabasadama eelisteks võrreldes teiste regiooni sadamatega on selle omandis olev kasutamata maa, millest suurema osa moodustab 450-hektariline Spilve piirkond Daugava vasakul kaldal, teatas sadam.

Riia vabasadama juhtkond on valinud Spilve piirkonna arendamise sadama üheks tulevikusuunaks ja alustas territooriumi arengustsenaariumide väljatöötamist strateegiliste investorite kaasamiseks. Arengukontseptsiooni raames on plaanis koostada territooriumi võimalike ärisuundade analüüs, määrata strateegiliselt ja majanduslikult kõige kasulikumad arengustsenaariumid, territooriumi juhtimismehhanismid ja finantsraamistik. Samuti on kavas töötada välja pakkumised ja selge tegevusplaan kohalike ning rahvusvaheliste investorite ja territooriumi arendajate kaasamiseks.