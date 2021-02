Miks pole varem nõutud maski kandmist? Kaubanduskeskused: me oleme terve aasta koroonavastase võitlusega väga pingutanud

"Kaubanduskeskused on terve aasta väga pingutanud, et selles hullumeeleses olukorras vee peal püsida. Külastatavus ning müügikäibed on langenud oluliselt, paljudes sektorites kolmandiku ja enamgi meelelahutuses ja toitlustuses," ütles T1 kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor. "Toetuste saajate hulgas kaubanduskeskuseid ei ole. Meil ei ole olnud liiga head regulatsiooni, mis annaks alust kaupluste müüjatel või keskuse turvatöötajatel nõuda külastajatelt maskikandmist. Kindlasti saame seda paremini teha ja ei soovi ennast. n.ö. välja vabandada. Senini tõesti ei ole kategooriliselt keskusesse sisenemist ilma maskita keelatud, selleks pole olnud juriidilist alust kuid eilse pöördumise kontekstis usun, et kõik keskused karmistavad kontrolli."

Sama meelt on ka Viru Keskus.

"Ma ei saa rääkida küll kõikide keskuste eest, kuigi usume, et kõik on pingutanud. Aga Viru Keskus on terve aasta, alates viiruse puhkemisest, teinud omalt poolt kõikvõimaliku turvalise ostukeskkonna tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks," ütles Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristel Sooaru. "Koostöös teadlastega testime nano-kaitsete jätkuvust ja seni on tulemused kinnitanud kaitsekihi püsivust."

Milliseid meetmeid on Viru Keskus aasta jooksul lisanud? * Paigaldanud keskusesse maskiautomaate, kust klient saab kergesti endale maski osta. Kuna sellel turul on valitsenud defitsiit, siis hetke on paigaldatud 2 aparaati, koheselt on lisandumas veel 3.



* Oleme paigaldanud keskusesse 16 statsionaarset käte desinfitseerimise jaama, kus kliendid saaks nii sisenedes kui ka keskuses viibides oma käsi desinfitseerida.



* Oleme tugevdanud kliendile suunatud kommunikatsiooni, kutsudes üles klienti käituma vastutustundlikult, s.h kandma keskuses maski. Need sõnumid on olnud rangemad kui Terviseameti sõnumid.



* Oleme levitanud keskuse kanalites Terviseameti poolt toodetud teavitusmaterjali;



* Oleme pidevalt ettevõttesiseses kommunikatsioonis rõhutanud ennetusmeetmete s.h. kaitsemaski või -visiiri kandmise vajadust.



* Oleme toetanud oma üürnikke nii kaitsemaskide hankimisel kui ka muude kaitsemeetmete tagamisel, s.h. kaitseklaaside paigaldamisel.



* Juba eelnevalt olid keskusest eemaldatud osaliselt istumispingid, olemasolevad on olnud varustatud 2-2 kleepsudega.



* Juba 2020 aasta hilissügisel tõstsime turvameeskkonna valmisolekut kontrollida kaitsemaskide kandmist keskuses nii töötajate kui ka klientide poolt. Kuna kaitsemaski nõue ja järelvalve on seadusandluses selgesõnaliselt sõnastamata, siis oleme siin pikaajaliselt kõndinud „piiri peal“ ning saanud ka negatiivset tagasisidet nii klientidelt kui ka töötajatelt. Oleme meile antud volituste ulatuses teinud kõikvõimaliku maskide kandmise tagamiseks.



* Noortega tegeleme nii koostöös noorsoopolitseiga kui Viru Keskusele teenust osutava turvameeskonnaga. Kahjuks puuduvad turvameeskonnal kõige selle juures seadusandlikud hoovad kasutada rangemaid meetmeid kui tähelepanu juhtimine. Selles osas oleme pöördunud korduvalt ka politsei poole, aga ka politseil pole jurdiiliselt võimalik hästi mõjuvaid sanktsioone rakendada.

Eile võttis Viru Keskus kasutausele veel täiendavad meetmed: