Majandusanalüütik: kuigi 2008. aasta kriisist on õpitud, praeguse kummalise keskkonna lõppu veel ei paista

Keskpangad on suutnud nimelt viimased kolm aastakümmet nügida varade hindu kõrgemale pärast iga kriisi, samas hoides inflatsiooni kontrolli all. Selline siiski mõnevõrra debateeritav edukus on usku keskpankade (kõik)võimsusesse ainult kasvatanud.

Tasapisi on hinnastabiilsuse eesmärgile – ehk eesmärgile hoida inflatsioon kontrolli all – lisandunud teisigi eesmärke. Suurima eesmärgina on taustal süsteemi püsti hoidmine, kuid hinnastabiilsusele on lisandunud veel teatud hulk nö. väiksemaid, uusi ja huvitavaid eesmärke. Näiteks ei tohiks euroala riikide laenamiskulud teineteisest liiga (!) palju erineda.

Kui vaja, siis Euroopa Keskpank (ECB) sekkub. Samuti on keskpanga eesmärkidesse lisandunud majanduse rohelisuse suunas nügimine. USA-s on Föderaalreserv lisaks hinnastabiilsusele jälgimas juba päris kaua ka tööhõivet.