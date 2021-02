Majandusanalüütik: kuigi 2008. aasta kriisist on õpitud, praeguse kummalise keskkonna lõppu veel ei paista

Keskpangad on suutnud nimelt viimased kolm aastakümmet nügida varade hindu kõrgemale pärast iga kriisi, samas hoides inflatsiooni kontrolli all. Selline siiski mõnevõrra debateeritav edukus on usku keskpankade (kõik)võimsusesse ainult kasvatanud.

Tasapisi on hinnastabiilsuse eesmärgile – ehk eesmärgile hoida inflatsioon kontrolli all – lisandunud teisigi eesmärke. Suurima eesmärgina on taustal süsteemi püsti hoidmine, kuid hinnastabiilsusele on lisandunud veel teatud hulk nö. väiksemaid, uusi ja huvitavaid eesmärke. Näiteks ei tohiks euroala riikide laenamiskulud teineteisest liiga (!) palju erineda.

Kui vaja, siis Euroopa Keskpank (ECB) sekkub. Samuti on keskpanga eesmärkidesse lisandunud majanduse rohelisuse suunas nügimine. USA-s on Föderaalreserv lisaks hinnastabiilsusele jälgimas juba päris kaua ka tööhõivet.

Täistööhõive eesmärgi kontekstis räägitakse täna aga USA-s uue teemana vajadusest vähendada ebavõrdust ning nügida keskkonda suunas, kus just vähemuste sissetulekud saaksid kasvada. Paradoksaalne on muidugi see, et just lahket monetaarpoliitikat on võimalik seostada viimase aja ebavõrdsusplahvatusega.

Keegi ei taha ega kavatse säästa

Samuti on õpitud 2008. aasta kriisist. See näitas nimelt selgelt, et mida pikem kriis, seda suurem on struktuurne kahju majandusele ja tööturule. Samuti ehmatas toonane deflatsiooniline šokk terve põlvkonna majanduspoliitika ohjajaid (võib-olla mõne erandiga Eestis) ära. Keegi ei leia, et keset deflatsioonilist šokki tuleks kärpima hakata. Deflatsiooniga võitlemine on aga osutunud suuremaks pähkliks, kui keegi oleks osanud arvata.