Ettevõtete kriisist taastumise väljavaade on lähiajal muutunud ebakindlamaks

Ettevõtete tootmisvõimsuste rakendatuse tase tõusis möödunud aasta viimases kvartalis küll kevadel langenud põhjast uuesti kõrgemale, kuid see jäi ikka veel viie aasta taguse aja tasemeni ning allapoole pikaajalist keskmist. See aga tähendab vähemalt lähiajal ettevõtete väiksemat investeerimisvajadust.

Majanduse taastumine kriisist on lähikuudel ebakindel, kuid pikem vaade on positiivsem

Eesti tööstus-, ehitus- ja jaekaubandusettevõtete kindlustunne on praeguseks tõusnud üle kriisieelse taseme ning veebruari alguse seisuga on ka teenuste sektori kindlustunne tugeva tõusu teinud. Euroala, kuhu läheb ligikaudu pool Eestist eksporditud kaupadest, töötleva tööstuse ostujuhtide indeks püsib küll tugevana, kuid teenuste sektorit ja kogumajandust iseloomustav indeks näitab majandustegevuse langust. See viitab aga euroala nõrgenenud nõudlusele nii möödunud aasta lõpus kui ka käesoleva aasta alguses.

Pikem vaade on rohkem positiivsem, kuna viiruse levik on nii Euroopas tervikuna, kui ka USA-s taandumas. Majanduse väljavaadet mõjutab aga oluliselt see, kuidas edeneb inimeste vaktsineerimine. Selles on aga lähiajal segadust ja ebakindlust Euroopas veel palju. Küll aga ootame sel aastal majanduses konjunktuuri paranemist. Lisaks välisnõudluse oodatavale kasvule peidavad ka Eesti elanike suurenenud hoiused kuhjunud sisenõudlust.