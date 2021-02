Vene vaktsiini hinnapoliitika. Aafriklased pidid seda saama odavamalt, aga tegelikkus on midagi muud

Aafrika Liit maksab Venemaa Sputnik V süsti eest kolm korda rohkem kui Oxford / AstraZeneca ja Novavax vaktsiinide eest, kinnitavad hankeprotsessiga kursis olevad inimesed. Vene riikliku Gamaleya Instituudi väljatöötatud vaktsiini 9,75 dollari suurune annuse hind õõnestab Moskva argumenti, et nad pakuvad riikidele, kes ei ole suutelised läänepoolseid vaktsiine ostma, taskukohast varianti.

"Aafrika on Sputnik V sihtturg," ütles Kremli juhitav varahaldusfond, mis jälgib Sputnik V välismüüki. "Meie rahvusvaheline hind, mis on veidi alla 10 dollari annuse kohta, on kõigil turgudel sama." Sputnik V saajad vajavad kahte annust, mis tähendab, et kulu inimese kohta on veidi alla 20 dollari.

Vene Otseinvesteeringute Fond (RDIF) on kiitnud, et Venemaa vaktsiinisüsti maksumus on "kaks korda madalam kui teistel sarnase efektiivsusega vaktsiinidel" ning et nende tehingud vaesemate riikidega on täiesti teistsugused võrreldes teiste tootjatega, kes on seadnud esikohale rikkad riigid.

RDIF-i tegevjuht Kirill Dmitriev jagas kommentaari Financial Timesile: „Vaktsiinivajadusega riigid näevad tõesti tohutuid topeltstandardeid mõne lääneriigi osas, kes lubas võrdset juurdepääsu. Nad näevad vaktsiinide jaotamisel olulist ebavõrdsust, mis soosib jõukaid riike. See on ausalt öeldes ebaeetiline. "

Venemaa vaktsiini hind, mis saabub Aafrikasse alles mais, ei ole aga võrreldav 3-dollarise Indias valmistatud Oxfordi / AstraZeneca ja Novavaxi vaktsiinidoosiga, kellega Aafrika Liit on väidetavalt juba kokkuleppe teinud.

Lisaks 300 miljoni Sputnik V doosile on Aafrika Liidu sõnul sõlmitud kokkulepe esialgsele tellimusele ka teiste tootjatega. Neilt tuleb kokku 670 miljonit annust. Aafrika Liit ostab liikmesriikide nimel vaktsiine, et täiendada Covaxi tarneid, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni poolt toetatav asutus, mis pakub tasuta vaktsiine 92 riigile, sealhulgas paljudele Aafrika riikidele.

Aafrika Liit keeldus hinnapoliitikat kommenteerimast.