Tuuli Roosma: ma pole nii edukas, kui klantsajakirjades näidatakse

„Me kaalusime väga pikalt, see ei olnud üldse väga kerge otsus ja me teadsime ka seda, et kui me seda teeme, siis me ei saa selle puhul osasid asju näidata ja osasid asju varjata. Nii me ei saa ei head ega korralikku sarja. Ja me otsustasime seda teha,” põhjendab teleprodutsent ja saatejuht Tuuli Roosma, kui palju nad kaalusid seda, kas ja kui palju näidata oma pereelu telekaamera ees. Tänaseks naelutab koguperesari „Meie aasta” reisisaated juba regulaarselt Eesti televaatajaid ekraanide ette.

„Alati, kui ma teen mingeid saateid, on minu jaoks oluline ka see sõnum, mida see saadab ja minu jaoks oli oluline selle puhul kuidagi normaliseerida pereelu või normaliseerida inimeseks olemist. Kui me vaatame ajakirjandust – kuidas tuntud inimesed annavad intervjuusid ja mida lastakse paista –, siis tõepoolest lastakse paista kaunist fassaadi,” rääkis Roosma.

Ta märkis väga tihti tehakse ka temaga ajakirjade jaoks intervjuusid, kus teda portreteeritakse kui väga edukat naist. „Ei ole, ma ei ole absoluutselt kõikides valdkondades edukas – mu kodu on tihti segamini, ma võib-olla ei saa oma pereelu asjadega nii hästi hakkama, aga mis siis? Inimesed nõuavad endalt liiga palju ja nõuavad teistelt liiga palju,” märkis tuntud teleprodutsent ja saatejuht. Seepärast ongi tema meelest oluline näidata ka teistsugust elu.

Kui palju puudutas Roosmad see, kui mõned valitsusliikmed kasutasid oma retoorikas sõnu „emotsionaalselt ülesköetud naine?” „Mind puudutas see üsna palju. Ma olen üsna tundlik nendel teemadel ja ma olen kogu oma karjääri jooksul seda näinud – milline on naiste roll ja ootus naiste rollile ühiskonnas – ja ma olen seda alati ise ka valeks pidanud,” märkis teletegija.