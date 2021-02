Samal ajal kui teised kannatavad on üks Euroopa riik normaalsusesse tegasi pöördumas. Mis on nende saladus?

Riigi peaepidemioloog Thorolfur Gudnason ütles intervjuus, et ta peab edu aluseks suures osas avalikkuse väga head kaasatust ning inimeste suurepärast reeglite järgimist. Maskide kandmine ja 2+2 reegel olid au sees.

„Teine asi," ütles ta „on meetmed, mida oma piiridel oleme kasutanud," toob ta välja. Juba juunikuus algasid piiridel testimised ja ka 14-päevase karantiini reegel. Augustis toodi mängu topelt-testimine - esimene riiki saabumisel ja teine pärast viit päeva karantiini. Eelmisel nädalal lisati ka see, et 72 tundi enne Islandile saabumist peab olema tehtud negatiivne koroonatest.

Testimist viisid koheselt läbi ettevõtte DeCode Generics esindajad. See on kohalik ettevõte, millest on saanud populatsiooni geneetika pioneerid. Firma on infektsiooni kulgu ülima täpsusega uurinud, mis on võimaldanud viirust ja selle mutatsioone väga täpselt teada.