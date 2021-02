Meditsiinikeskuse esindaja vaktsineerimisest: ükski vaktsiin ei tohi päevagi olla riiulis. Alustada saame vajadusel kasvõi homme

Valitsus maadleb täna vaktsineerimise teemaga ning kõik märgid näitavad, et seda saaks teha oluliselt kiiremini. Mida peaks praegu tegema teisiti?

Kindlasti ei ole me vabariigi valitsuse osas kriitilised – Eestis on vaktsineerimisega seni paremini hakkama saadud, kui Euroopas keskmiselt. Aga me usume, et vaktsineerida saaks veel kiiremini ning selleks peab igal juhul valmis olema siis, kui Eestisse saabuvad vaktsiinikogused kasvavad.

Selleks tuleb kaasata vaktsineerimisprotsessi rohkem tervishoiutöötajaid rohkemates vaktsineerimispunktides ja see on koht, kus vastavaid ressursse omavad eraettevõtjad saavad appi tulla. Erasektori kaasamise kasuks räägib ka suurem paindlikkus – ettevõtja on harjunud tegema kiiremaid muutusi, suurendama ja vähendama koormust vastavalt turu olukorrale.

Täna, homme ja nii järgmised paar kuud peaks meie kõigi ühine eesmärk olema see, et ükski vaktsiin ei ootaks päevagi niisama riiulis.