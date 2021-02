Meditsiinikeskuse juht vaktsineerimisest: ükski vaktsiin ei tohi päevagi olla riiulis. Alustada saame vajadusel kasvõi homme

Meie eesmärk on eelkõige riiki vaktsineerimises aidata. Kui lühikesse ajaperioodi jooksul tuleb koondada mitu korda rohkem ressursse, ennekõike just professionaalseid töötajaid, siis sellega seonduvad ka kulud.

Mida see tähendaks riigile rahalises mõttes? Kui kaua võiks minna aega, et selline süsteem töösse saada? Pikad hankeprotsessid või mõni kiirem variant?

Meil on vaktsineerimiseks vajaliku väljaõppe saanud õed, kel on juba kogemus ka erinevate koroonavaktsiinidega. Iga vaktsineerimine peab toimuma võimalikult turvaliselt, aga ka patsiendi jaoks mugavalt.

Oleme välja arvestanud, et Confido saaks vaktsineerimisprotsessi panustada umbes 70 000-90 000 vaktsineerimisega kuus. Just täna avasime Tartu Lõunakeskuses ehk väga hea ligipääsuga asukohas täiesti uue, seitsme vastuvõtukabinetiga Confido kiirkliiniku.

Täna, homme ja nii järgmised paar kuud peaks meie kõigi ühine eesmärk olema see, et ükski vaktsiin ei ootaks päevagi niisama riiulis.

Selleks tuleb kaasata vaktsineerimisprotsessi rohkem tervishoiutöötajaid rohkemates vaktsineerimispunktides ja see on koht, kus vastavaid ressursse omavad eraettevõtjad saavad appi tulla. Erasektori kaasamise kasuks räägib ka suurem paindlikkus – ettevõtja on harjunud tegema kiiremaid muutusi, suurendama ja vähendama koormust vastavalt turu olukorrale.

Kindlasti ei ole me vabariigi valitsuse osas kriitilised – Eestis on vaktsineerimisega seni paremini hakkama saadud, kui Euroopas keskmiselt. Aga me usume, et vaktsineerida saaks veel kiiremini ning selleks peab igal juhul valmis olema siis, kui Eestisse saabuvad vaktsiinikogused kasvavad.

Aga need kulud on kindlasti suurusjärgu võrra tagasihoidlikumad neist kahjudest, mis tekivad Eesti inimestele ja Eesti majandusele iga lisapäevaga, mil riiki on vaja hoida mingil kujul suletuna. Hetkel on oluline viia vakstineeritus tasemeni, mis toetaks viiruse taandumist ning majandus ja tervishoiusüsteem saaksid praeguse surve alt vabaks.

Kuidas riik täpselt partnereid kaasab, see on muidugi riigi pädevuses, aga oluline on meeles pidada, et vaktsineerimisega on kiire ja efektiivsust tuleb juurde saada nüüd ja kohe. Oleme vaktsineerimise kulu enda jaoks selgeks teinud ja valmis riigiga sel teemal läbi rääkima. Alustada saame vajadusel kasvõi homme.

Kes peaks kogu protsessi juhtima? Poliitikud ja teadlased või Confido ja erasektor ise?

Mure on kogu Eestil ühine ja see on selgelt meeskonnamäng. Kogu riigis toimuva vaktsineerimisprotsessi haldamine eeldab ikkagi riigipoolset üldjuhtimist, aga me oleme valmis ka siin aitama.

Sisend erinevate riskirühmade ja vaktsineerimise prioriteetide osas on teadlastelt tulnud. Mis konkreetselt vaktsineerimist puudutab, siis meie välja pakutavate konkreetsete vaktsineerimispunktide töö koordineerimine jääks kindlasti Confido inimeste teha.

Olete te teinud arvutusi, kui kiiresti saaks eestimaalased vaktsineeritud, kui seda teeks Confido?

Küsimus ei ole ainult Confidos, nagu ei ole küsimus ka ainult PERHis, kliinikumis või perearstides. Maksimaalse tulemuse saab anda ainult kõigi jõudude samaaegsel rakendamisel. Confido võimekus lähema kahe kuu jooksul on vahemikus 150 000–200 000 doosi, mis on praegust võimekust arvestades kahtlemata väga arvestatav lisamaht.

Milline peaks olema strateegia? Nimekirja alusel riskirühmadelt alla poole ning need, kes vaktsineerimisega ei nõustu kohe rivi lõppu, et liikuda edasi?

Vaktsineerimise strateegia on Eestis olemas. Kõige suurema prioriteediga on potentsiaalselt kõige suuremas ohus olevad inimesed. Arvame, et see on õige.

Eesmärk peab aga olema võimalikult kiiresti jõuda ka nende inimesteni, kes ei kuulu ühtegi konkreetsesse riskirühma – alles siis saame suure tõenäosusega naasta võimalikult normaalse elu juurde. Me ei arva, et vaktsineerimise osas kõhkleval seisukohal olevaid inimesi peaks kuidagi otseselt selle eest karistama.

Inimesi peab vaktsineerimise osas järjepidevalt harima teaduslikult pädeva info ja inimeste abil. Tihtipeale aitab ka teadmine, et naaber või sugulane on juba vaktsineeritud ning kõik läks hästi.

