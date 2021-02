Töötukassa toetused ettevõtetele katavad vaid ühe kuu vajadused

Töötukassa nõukogu juhi Peep Petersoni sõnul on nad peagi tulemas välja uue töötasu toetuse meetmega, mis sarnaneb sellega, mis oli mullu kevadel, esimese koroonalaine ajal. Lõplikud ettepanekud ja numbrid lähevad valitsusele teele esmaspäeval. Töötukassal on kasutada praegu vaid 38 miljonit eurot, mis on sisuliselt kümme korda vähem kui mullu oli.

"See on ka põhjus, miks me ütleme, et töötukassa võtab praegu ühe kuu eest vastutuse. Kui on vaja pikemalt maksta – näiteks kaks kuud, mis on väga tõenäoline –, siis sellisel juhul me vajame valitsuse poolt otsuseid – kas riigieelarvest uut lisaeelarvet või on reseveris need vahendid. Aga sellisel juhul peab valitsus kindlasti tulema appi," rääkis Peterson.

"Kindlasti töötukassa meelde on see, mida me ennekõike ootame, aga kuna spaade ja veekeskuste üldkulud, halduskulud, sooja- ja energiakulud on väga suured, siis loomulikult ei ole ettevõtjatel enam selliseid varusid alles, et neid kulusid katta," märkis spaaliidu juht Aive Toffer. Ehk lisaks töötukassa meetmele ootab spaasektor ka püsikulude hüvitamist riigi poolt.

Töötukassa nõukogu juht soovitab ettevõtetel ka koondamisotsustega praegu mitte kiirustada ega sündmust ette tõtata. "Praegusel hetkel on suund sellele, et tugi tuleb," rõhutas Peep Peterson. Ka endine rahandusminister Martin Helme ütles, et palgameede on kindlasti mõistlik, ka möödunud kevadel oli näha, et see ettevõtted päästa hulleimast.

Kuigi kaubanduskeskused jäävad lahti, suunavad ettevõtted kaupmeeste liidu juhi Neili Pele sõnul lisaressursse näiteks turvameeste juurde palkamiseks.

