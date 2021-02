Pikaaegne lipulaev loodab ühel päeval särada taas

Perini ütles, et 1928. aastal asutatud ettevõttes ümberkorraldusi tegema hakates nägi ta, et Baltikal on liiga palju poode ja rõivabrände. „Ütlesin, et me peame leidma oma turuniši, mitte püüdma luksusrõivaste ja massimoe tarbijaid,” lausus Perini. Kulude kontrolli alla saamiseks otsustati, et selle aasta teisest poolest toodab Baltika ainult naisterõivaid ja üksnes Ivo Nikkolo brändi all.