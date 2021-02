Vanalinnas asuv Eesti moemaja tuli kriisi mõjul välja ainulaadse kontseptsiooniga

„Oleme väga palju ringi mõelnud. Kuna meil on ka rahvusvahelisi kliente, siis on selle võrra lihtsam. Oleks ainult Eesti turg, siis see aeg oleks palju keerulisem üle elada,” rääkis üle kümne aasta tegutsenud Marimo Fashioni juht Mariliis Pikkar.

Marimo Fashion on alati olnud üks neid kohalikke moemajasid, mis on teinud kleite presidendi vastuvõtule. Keskmiselt on ainuüksi sinna läinud kümme kleiti – lisanduvad veel linnade ja maakondade vastuvõtud –, kuid tänavu ei tulnud ühtegi aastapäeva pidustustega seotud tellimust.

Pidi 2020. aasta alguses pühendama reisigarderoobile

Kuigi aasta tagasi oli pandeemia tõttu esimene ehmatus päris suur, toibuti kiiresti. „Mõtlesin, et tegelikult kõike saab lahendada, ja tegin kriisikoosoleku, kus hakkasime arutama, mis suunda minna,” meenutas Pikkar. Paljud sammud, mis siis paika pandi, on nüüdseks juba teoks tehtud või teostumas.

Algul kavatses Marimo Fashion 2020. aastal keskenduda reisigarderoobile, kuid sellest loobuti. „Loobusime ka uutest kollektsioonidest. Teeme aastas mitte kaks väga suurt kollektsiooni, vaid neli väiksemat, kus on kuus kuni kümme toodet,” rääkis Pikkar. Tootevalikut ei ole moemaja muutnud, on jäädud truuks pigem igapäevarõivastele.

Selle aasta algusest pakub Marimo Fashion nii Eestis kui ka mujal maailmas unikaalset kapselgarderoobi. „Paneme inimese elustiilist ja vajadustest lähtuvalt kokku baasgarderoobi, millest ta leiab võimalikult palju komplekte erinevateks puhkudeks,” selgitas Pikkar. Marimo Fashionil on veebis ka neli valmispaketti, kus on seitse või 12 toodet koos aksessuaariga.

2019. aastal valmis ettevõttel maailmatasemel e-pood, mis andis pandeemiatingimustes suure eelise. „Me hakkasime veel rohkem tooteid sinna lisama ja sotsiaalmeedias kajastama kliendi jaoks aktuaalset infot: kuidas tooteid stiliseerida ja mida kodus kanda,” märkis Marimo Fashioni juht. Sellest innustusid ennekõike just ettevõtte väliskliendid, kes hakkasid oma garderoobe korrastama.

Väliskliendid juba 14 riigist