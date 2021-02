Bitconi tabas viimase aasta suurim langus

Volatiilsusele aitavad kaasa ka tugev müük maailma suurimas sellises fondis Grayscale Bitcoin Trust, samuti Bitcoini optsioonide aegumine, ütles Ayyar. Fondi väärtus on viimase nädalaga langenud 24%, kusjuures kahjud ületavad juba vara algväärtuse, kuna investorid on varasemalt kasseerinud kasumid sisse, märkis ta.

Ka silmapaistvad finantstegelased on hiljuti bitcoini teemal sõna võtnud. Näiteks ütles Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et nädalavahetusel tunduvad hinnad kõrged, mõned näevadki selles viimase nädala tugeva müügilaine katalüsaatorit. Cathie Wood Ark Investment Managementist ütles hiljuti Bloombergi intervjuus, et on bitcoini suhtes väga positiivselt meelestatud, kuid ei avaldanud, kas ta on krüptoraha ise ka ostnud.