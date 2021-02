Bitconi tabas viimase aasta suurim langus

Tegu on suurima bitcoini langusega alates eelmise aasta märtsist, kirjutab Bloomberg.

Bloombergi enda krüptorahade indeks, kus sisalduvad lisaks bitcoinile ka ether ja kolm teist krüptovaluutat langes viimase nädalaga 23%.

„See on turg, mis oli naeruväärselt üle ostetud ja tõenäoliselt juhtub see uuesti ka mitte nii kauges tulevikus,” tõi OANDA Europe analüütik Craig Erlam reedel põhjusena välja.

Bitcoinile osaks saanud tagasilöök tuleb ajal, mil maailmaturgudel on niigi volatiilsus suurenenud, kuna võlakirjade tootluse suurenemine vihjab ka kasvu ja inflatsiooni tõusule ning see sunnib kauplejaid oma positsioone mitmes varaklassis ümber hindama. Tehnoloogiafirmade aktsiate rohke Nasdaq 100 on oktoobrist alates kõige rohkem kukkunud, põhjuseks Tesla ja Peloton aktsialangus.

„Riskivarad on praegu kõikjal löögi all – näeme, kuidas aktsiahindade langusele järgneb ka krüptoraha langus," ütles Singapuris asuva krüptoraha kauplemiskeskkonna Luno Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna juht Vijay Ayyar. "Dollar tugevneb ja see viitab bitcoini ja krüptoraha langusele,” lisas ta.

Volatiilsusele aitavad kaasa ka tugev müük maailma suurimas sellises fondis Grayscale Bitcoin Trust, samuti Bitcoini optsioonide aegumine, ütles Ayyar. Fondi väärtus on viimase nädalaga langenud 24%, kusjuures kahjud ületavad juba vara algväärtuse, kuna investorid on varasemalt kasseerinud kasumid sisse, märkis ta.

Ka silmapaistvad finantstegelased on hiljuti bitcoini teemal sõna võtnud. Näiteks ütles Tesla tegevjuht Elon Musk ütles, et nädalavahetusel tunduvad hinnad kõrged, mõned näevadki selles viimase nädala tugeva müügilaine katalüsaatorit. Cathie Wood Ark Investment Managementist ütles hiljuti Bloombergi intervjuus, et on bitcoini suhtes väga positiivselt meelestatud, kuid ei avaldanud, kas ta on krüptoraha ise ka ostnud.

Selle nädala alguses ütles Microsofti asutaja Bill Gates Bloomberg Televisiooni intervjuus, et ta ei ole eriti bitcoini fänn.Samal ajal märkis USA rahandusminister Janet Yellen, et tema hinnangul on bitcoin äärmiselt ebaefektiivne vahend tehingute tegemiseks.