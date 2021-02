Bill Gates ennustab, millal võib maailm hakata maski kandmisest loobuma

Miljardärist filantroop Bill Gates, kes on 65-aastane, sai nädal tagasi oma teise koroonavaktsiini süsti, kirjutab CNBC. Kuid vaatamata sellele, et Microsofti asutaja on nüüd täielikult koroonavaktsiini vastu vaktsineeritun, jätkab ta siiski selliste ohutusnõuete täitmist nagu seda on maski kandmine

„Ma tahan anda head eeskuju,” põhjendas Gates intervjuus Andrew Ross Sorkinile. „Isegi, kui sa oled vaktsineeritud, võid sa olla viiruse edasikandja,” lisas ta.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus on öelnud, et ka inimesed, kes on saanud mõlemad koroonavaktsiini süstid, peavad jätkama avalikus ruumis viirustõrje meetmete järgimist. Kuigi nii Moderna kui ka Pfizeri/BioNTechi vaktsiinid on väga efektiivsed – kaitstes nii koroonaviiruse raskema kuluga haigestumise kui ka surma eest – ei ole siiski seniajani kindel, kas nad takistavad ka haiguse edasi kandumist.

„Ma ei lõpeta maski kandmist. Ka olen ma jätkuvalt väga ettevaatlik vanemate inimeste läheduses, keda ei ole veel vaktsineeritud,” sõnas Gates Sorkinile antud intervjuus.

Paljud inimesed on hakanud juurdlema selle üle, millal üldse saaks maailm normaalse elukorralduse juurde naasta või vähemalt loobuda sellistest viirustõrje meetmetest nagu distantsi hoidmine või maski kandmine.

„Alles hiliskevadel või suvel jõuame me selliste numbriteni, mis võimaldavad oma senist käitumist olulisel määral muuta,” märkis Gates. Samas ise plaanib ta vähemalt sügiseni maski kanda, kui on selge, et viiruse levik ühiskonnas on väga madalaks jäänud. Ka leidis ta, et maski kandmises iseenesest ei ole midagi ka tohutult katastroofilist.

Valge Maja koroonaviiruse töörühma juhtiveksperdi dr Anthony Fauci sõnul võib juhtuda, et ameeriklased peavad maski kandmist jätkama siiski ka 2022. aastal. Maskide kandmise vajadus sõltub tema sõnul sellest, kui suurel määral viirus kogukondades ringlema jääb. Tema soov on viia viiruse levik miinimumini.

Kuigi need, kes on juba vaktsineeritud, peaks jätkuvalt kandma maski nii avalikus ruumis liikudes kui ka kokkupuutel inimestega, kellega nad koos ei ela ja kes pole vaktsineeritud, peaks olema nendel inimestel, kes on vaktsineeritud, täiesti turvaline omavahelise kohtumise käigus maski mitte kanda.