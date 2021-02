Ühe maailma skandaalseima idufirma asutaja vaidlus suurinvestoriga leidis lõpuks lahenduse

WeWorki asutaja Adam Neumann ja SoftBank, koostöötamise kontoriruumidele keskendunud ettevõtte suurim aktsionär andsid reedel teada, et nendevaheline kohtuvaidlus on lahenduse leidnud, kirjutab New York Times. See võimaldab Jaapani konglomeraadil, kes päästis ettevõtte 16 kuud tagasi hävingust, selle lõpuks ka börsile viia.