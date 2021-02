Kaupmeeste liidu juht: riik võiks maski kandmisest keeldujaid trahvida

Seda on üritatud kogu aeg tagada. Lihtsalt tegemist on tegevusega, mida ei ole näha, eriti kui see ei ole mõnes kohas tulemuslik. Mõnel müüjal on maskile meditsiiniline vastunäidustus, sel juhul palume kasutada visiiri. Kui mõni müüja ikka maski või selle alternatiivi ei kanna, siis on ta eksinud ettevõtte reeglite vastu. Ettevõtetel on tekkinud küsimus, kas neil on õigus töötajat sanktsioneerida. Nüüd kommunikeerime selgelt, et jah, ettevõttel on see võimalus olemas. Kui sisekorraeeskirjades on maski või visiiri kandmise kohustus, aga töötaja sellest kinni ei pea, siis on võimalik teha kaks hoiatust ja seejärel algatada distsiplinaarmenetlus.