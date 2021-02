Kaupmeeste liidu juht: riik võiks maski kandmisest keeldujaid trahvida

Eneseregulatsioon on nii maailmas kui ka Eestis väga levinud ja normaalne. Oleme seda ka varem teinud. Seadusega reguleerimise alternatiiv ongi valitsusele öelda, et me suudame ise mingid kohustused täita. Samas peab ka valitsus sellega nõustuma. Eneseregulatsiooni eelis on, et sektor tunnetab ise kõige paremini, millised meetmed on mõjusamad.

Peamiselt turistidele suunatud keskused, näiteks Tallinna sadama kõrval asuv Nautica. Märkimisväärselt on vähenenud kõikide Tallinna kesklinna kaubanduskeskuste käive. Peale turistide kadumise on neid mõjutanud ka asjaolu, et kontoritöötajad teevad kaugtööd. Varem käisid kontoritöötajad töölt koju minnes tee peale jäävas poes. Nüüd pole neil enam kesklinna asja, eelistatakse kodulähedast kauplust.

Juba aastaid on räägitud, et Eestis on liiga palju kaubanduspinda. Enne pandeemiat ei olnud turult lahkujaid olulisel määral. Seega oli uute kaubanduspindade loomine ilmselt kasumlik. Lähiajal on oodata turult lahkumisi või konsolideerumisi. Selle põhjus on nii pandeemia tõttu vähenenud käive kui ka konkurents internetikaubandusega. Samuti on keskuste rohkuse tõttu olnud kasumimarginaalid võrdlemisi väikesed. Ajutine turu ärakukkumine on eriti valus, sest pole suudetud tekitada kriisi üleelamiseks vajalikku puhvrit. Ka uute keskuste ehitamisele on tõmmatud pidurit.

Kindlasti mitte. Kulutase on kaubanduses väga kõrge – üürid, palgad ja kommunaalmaksed on suured. Ma ei usu, et valitsus kompenseeriks näiteks rendi-, kommunaal- ja olmekulusid. Heal juhul kompenseeritakse töötajate palgad, aga ilmselt mitte täies ulatuses. Kui kauplus on mitu nädalat kinni, siis see viib hoolimata võimalikest toetusmeetmetest igal juhul samuti kahjumisse. Osas kaubandussegmentides (näiteks rõiva-, jalatsi- ja lillekaubandus) on kõik reservid juba ammu kulunud. Sulgemisel ei päästaks palgatoetus neid ettevõtteid pankrotist.

Jah, see on täiesti reaalne. Kui me ei suuda oma pindadel maski kandmist tagada, siis kaubanduskeskused suletakse.

Valitsusega oli juttu sellestki, et kui paari nädalaga olukord ei parane, siis jäävadki lahti näiteks ainult toidupoed ja apteegid. On see reaalne perspektiiv?

Seekord on aga olukord varasemast palju tõsisem, mistõttu olime valmis kasutusele võtma rohkem meetmeid. Kõige olulisem on turvameeste palkamine. Pealtnäha tundub lihtne, et paneme poodide uksele turvamehed, aga Eestis on tuhandeid kaupluste uksi. Eestis ei ole praegu piisavalt turvamehi. Seetõttu võtsimegi kohustuse leida paari päevaga üpris palju uusi turvatöötajaid, mis on tegelikult kallis ja raske. Alternatiiv oleks keskused kinni panna.

Teame, et olukord on väga tõsine. Oleme viimase aasta jooksul väga palju valitsusega piirangute üle läbi rääkinud. Eneseregulatsiooni kasutasime tegelikult ka varem, näiteks mais leppisime kokku, et peatame aktiivsed hinnakampaaniad, ja jõulude eel andsime oma liikmetele soovitused, mida mitte teha.

See ilkumine on ka mulle silma jäänud. On huvitav, kuidas võtame kasutusele umbes kümme erinevat meedet, millest paar tükki on väga kallid ja keerulised, aga avalikkus võtab kogu paketist välja kaks kõige väiksemat piirangut ning hakkab nende üle ilkuma, justkui me midagi muud ei teekski.

Aga nende piirangute loogika on kampade ajaveetmise võimaluse eemaldamine. Tegelikult on see meede end ka varem tõestanud. Kohe, kui oleme pingid lintidega ümber piiranud ja wifi välja lülitanud, ei „hängi” seal enam ükski kamp. Aga see ei ole kindlasti kõige olulisem osa piirangute paketist, selleks on ikkagi maski kandmise nõude aktiivsem jõustamine ja selleks lisaturvameeste palkamine.

Maskikohustus on kehtinud pikemat aega. Ometi ei kanna isegi paljud poetöötajad maske. Miks ei ole kauplused seni suutnud maski kandmist tagada?

Seda on üritatud kogu aeg tagada. Lihtsalt tegemist on tegevusega, mida ei ole näha, eriti kui see ei ole mõnes kohas tulemuslik. Mõnel müüjal on maskile meditsiiniline vastunäidustus, sel juhul palume kasutada visiiri. Kui mõni müüja ikka maski või selle alternatiivi ei kanna, siis on ta eksinud ettevõtte reeglite vastu. Ettevõtetel on tekkinud küsimus, kas neil on õigus töötajat sanktsioneerida. Nüüd kommunikeerime selgelt, et jah, ettevõttel on see võimalus olemas. Kui sisekorraeeskirjades on maski või visiiri kandmise kohustus, aga töötaja sellest kinni ei pea, siis on võimalik teha kaks hoiatust ja seejärel algatada distsiplinaarmenetlus.

Kui riik ei ütle selgelt: meil on õigus teile maski kandmisest keeldumise eest trahvi teha, siis on põhimõttelisi maskivastaseid raske veenda.