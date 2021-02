Warren Buffett tunnistas traditsioonilises kirjas aktsionäridele üht oma kulukamat viga

Samas märkis Buffett, et vaatamata ettevõtte väärtuse ülehindamisele on Berkshire ostnud hea firma, parima omas vallas. „Ettevõtte tegevjuht Mark Donegan on väga kirglik juht, kes jätkab sama suure energiaga ette võtte juhtumist, kui ta tegi seda enne, kui me selle ostsime. Me oleme väga õnnega koos, et tema juhib seal asju,” sõnas legendaarne investor.