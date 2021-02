Warren Buffett tunnistas traditsioonilises kirjas aktsionäridele üht oma kulukamat viga

„Ma maksin liiga palju selle ettevõtte eest,” nentis Buffett värskes kirjas aktsionäridele. „Mitte keegi ei eksitanud mind mingil viisil – ma olin lihtsalt liiga optimistlik PCC kasumipotentsiaali hinnates,” märkis ta. Buffetti valearvestust võimendas veelgi eelmisel aastal puhkenud koroonapandeemia, kus said pihta just PCC kõige suurema potentsiaaliga kliendid lennutööstuses.

„Mul oli kindlasti õigus, kui ma arvasin, et PCC hakkab aja jooksul teenima korralikku kasumit, eksisin aga tulevases käibeprognoosis, mistõttu ei pidanud paika ka minu hinnang ettevõtte maksumusele,” sõnas legendaarne investor. Ta märkis, et kindlasti ei ole PCC esimene sellist liiki viga, mis ta oma elus teinud on. „Kuid see on kindlasti suur [viga],” tõdes ta.

Samas märkis Buffett, et vaatamata ettevõtte väärtuse ülehindamisele on Berkshire ostnud hea firma, parima omas vallas. „Ettevõtte tegevjuht Mark Donegan on väga kirglik juht, kes jätkab sama suure energiaga ette võtte juhtumist, kui ta tegi seda enne, kui me selle ostsime. Me oleme väga õnnega koos, et tema juhib seal asju,” sõnas legendaarne investor.