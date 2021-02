Rail Balticu tippjuht käis välja mõtte Pärnu-Tapa raudteelõigust. Mida arvavad sellest Eesti ametkonnad?

Selleks aga, et liitlaste tehnika teekonda Saksa baasidest Tapa sõjaväelinnakusse lühendada, võiks Pärnusse rajatava Rail Balticu kaubajaama puhul kaaluda otseühendust Tapaga. „Pärnust on otsetee Tapale, kus on meil liitlaste baasid. Ma olen siin vaikselt mõelnud, et vaat kui tore oleks, kui ehitatakse täiendav raudteeliin Pärnust Tapale – see ju aitaks liitlaste kaupade liikumisele väga aktiivselt kaasa,” märkis Jaeski.

Ta selgitas, et selleks oleks Euroopas ka rahad olemas – Euroopa Liit on asunud koostama uut sõjalise mobiilsuse rahastuspaketi, mille maht on vähemalt 1,5 miljardit eurot. Sellest hakataks toetama neid projekte, mis on kahese kasutusega ehk kus tsiviil ja sõjaline otstarve on ühendatud. „Raudtee oleks just üks nendest, mis vastaks kõikidele nõudmistele,” põhjendas RB Raili Eesti filiaali juht.