FOTOD | Äkki istud rahapaja otsas? Vaata, kui palju on legendaarsete animakangelaste kõige haruldasemad mängukaardid täna väärt

„Pokémoni kaartide väärtus on viimastel aastatel lakke tõusnud. See on täiesti üleilmne fenomen ja on palju faktoreid, mis sellele on kaasa aidanud, osaliselt ka nostalgia ning fakt, et inimestel on praegu rohkem raha kui siis, kui nad lapsed olid, mistõttu nad saavad neid kaarte endale lubada,” rääkis Richard Winterton Auctioneers pressiesindaja Alex Keller.