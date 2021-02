FOTOD | Äkki istud rahapaja otsas? Vaata, kui palju on legendaarsete animakangelaste kõige haruldasemad mängukaardid täna väärt

1996. aastal loodud Pokémoni animafilmi põhjal tehti kaardimäng, mis pani miljoneid lapsi üle maailma nendeteemalisi kaarte ostma ja vahetama, kirjutab BBC. Üks selline haruldane kaardikogu müüdi hiljuti maha 400 000 dollari eest. Sel nädalavahetusel toimub ka terve rida oksjone, kus müüakse Pokémoni kaarte ja kaardikogusid.

Näiteks oksjonikorraldaja Richard Winterton Auctioneers paneb oksjonile 40 kaardist koosneva kogu ja mitmeid teisi kaardikomplekte. Nende hulgas on ka avamtaa 1999-2000 aasta kinkekarp, mille kaartide väärtus peaks jääma 14 000-18 000 briti naela vahele.

„Pokémoni kaartide väärtus on viimastel aastatel lakke tõusnud. See on täiesti üleilmne fenomen ja on palju faktoreid, mis sellele on kaasa aidanud, osaliselt ka nostalgia ning fakt, et inimestel on praegu rohkem raha kui siis, kui nad lapsed olid, mistõttu nad saavad neid kaarte endale lubada,” rääkis Richard Winterton Auctioneers pressiesindaja Alex Keller.

Legendaarsete animategelaste mängukaartide buumile on kaasa aidanud ka koroonapandeemia, kuna inimesed otsivad endale tegevust erinevate lapsepõlvest tuttavate tegevuste ja mängudega. Eriti populaarne on Charizardi kaart. Ühe sellise eest maksti jaanuaris 300 000 dollarit.

Kõige kallima hinna on võimalik saada aga kahe aastakümne taguste kinkekarpidega, mis on siiani veel avamata. „Kuna need on veel avamata, siis ei saa keegi hinnata, mis seal täpselt sees on, kuid see lisabki salapära,” märkis Keller.

Üks kõige enam nõutud kaart on Illustrator. Neid jagati ainult 1997. aastal ühe konkursi käigus ning kogu maailmas on neid ainult 40 tükki. „See on tavaliselt see kaart, mis läheb kõige kallima hinnaga,” lausus Keller.

Eelmisel nädalal anti välja välja uus Pokémoni kaartide kogu, mil nimeks Shining Fates. Need on juba väga palju populaarsust kogunud.