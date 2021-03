Ennustaja kasutas ära helistaja abitut seisundit ja pettis välja hiigelsummas telefoniarve

Komisjon tõi välja, et antud juhul on ennustaja kinnitanud, et sai teenuse osutamisel aru, et helistajal on tervislikud probleemid ja kuigi ennustaja ei ole tervishoiutöötaja, jätkas ta oma sõnul terapeutilist vestlust, lubades vestluse kordumisel ka kiiret tervenemist. Selle asemel, et kõne kohe lõpetada, tegi ta teadlikult endast sõltuva, et pikendada telefonikõne kestust, kuna see oli talle majanduslikult kasulik.