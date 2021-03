Tallinki juht: lähiaastatel me kõiki koondatud inimesi tagasi tööle võtta ei saa

"Taastumisest rääkides - tänaseks 3000 koondatud inimest me tõenäoliselt tagasi võtta lähiaastatel ei saa." Nõgene möönis, et turismisektor on endiselt koomaseisundis ja mullu septembris sai selgeks, et koroonakriis on väga pikk. "Me ei tea praegugi, kas eesootav kevad ja suvi tõmbab viiruse leviku alla. Me peame panustama sellesse, et me ise ei levitaks viirust, loodame, et kevad ja suvi tõmbab ka levikut alla ja väga oluline oleks, et enne järgmist sügist oleks kriitiline hulk inimesi vaktsineeritud," rääkis Nõgene.