Maailma suurima toidukontserni Balti üksust hakkab esmakordselt juhtima eestlanna

„See ametikoht on väga suur tunnustus ja usalduse demonstratsioon, mitte ainult mulle, aga meie Balti meeskonnale. See näitab, et meie organisatsioon on jõudnud teatud küpsuse tasemeni ning on piisavalt pädev, et äri kohalikult juhtida saaks. Olen põnevil, et saan Balti riikide juhi ametikohta ja kohustusi täita. See võimuvahetus märgib ära uue ja põneva kasvuperioodi algust nii mulle kui ka tervele Balti meeskonnale," ütles ta.