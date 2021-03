Maailma suurima toidukontserni Balti üksust hakkab esmakordselt juhtima eestlanna

Merilai kinnitati Balti riikide juhiks möödunud aasta detsembris.

„See ametikoht on väga suur tunnustus ja usalduse demonstratsioon, mitte ainult mulle, aga meie Balti meeskonnale. See näitab, et meie organisatsioon on jõudnud teatud küpsuse tasemeni ning on piisavalt pädev, et äri kohalikult juhtida saaks. Olen põnevil, et saan Balti riikide juhi ametikohta ja kohustusi täita. See võimuvahetus märgib ära uue ja põneva kasvuperioodi algust nii mulle kui ka tervele Balti meeskonnale," ütles ta.

Merilai liitus Nestlé meeskonna Eesti filiaaliga müügijuhatajana 2013. aastal. Viimati töötas Merilai Nestlè Purina loomatoidu ärijuhina, kus ta viis läbi uue struktuuri ülesehituse ning saavutas silmapaistvaid äritulemusi. Merilai on ehe näide ettevõtte pühendumusest suurendada soolist tasakaalu töövaldkonnas ning võimestada naisi üle terve väärtusahela.

„Lühiperspektiivis on minu fookuseks ettevõtte järjepidevuse ja stabiilsuse tagamine ning meeskonna ühendamine ühise arusaama all. Nestlé Baltics jätkab toidu ja jookide tarbimistrendide jälgimist, vastab tarbijate vajadustele ning tagab oma toodete kvaliteedi, hoides kõige kõrgemaid standardeid," teatas uus Balti riikide juht. „Sellises väikeses ja keerulises turus, nagu on Balti riigid, mängib väga olulist rolli oskus digitaalset eelist ära kasutada."

Nestlé Baltics kavatseb olemasolevate initsiatiivide arengut kiirendada, et ühiskonda rohkem panustada ja jätkusuutlikuma tuleviku poole püüelda. Ülemaailmselt on tarbijad hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele ja heaolule, mis omakorda on seadnud kõrgemaid ootuseid jätkusuutlikkuse osas.

Pandeemia osas on Merilai öelnud, et tema põhirõhk asub inimeste peal. „Läbi pandeemia olen leidnud inspiratsiooni pühendumusest ja toest, mida inimesed meie ettevõttes on näidanud. Selgete juhiste ja reeglite alusel, mis pandeemia varajases faasis juba sätestati, oli ettevõte valmis vastama uuele reaalsusele," ütles Merilai. „Üheks väljakutseks saab olema inimeste motiveerituna hoidmine. Praegu on meie töötajate vaimse tervise eest hoolitsemine meie peamine prioriteet."