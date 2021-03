Odavpoekett Lidl on palganud Eestis juba 180 töötajat, kõiki koolitatakse välismaal

Tähesaju Lidl Lasnamäel Foto: Lidl

2021. aastal jätkab Lidl Eesti investeerimist oma kauplustevõrgu arendusse ja kauplusi ümbritseva taristu parandusprojektidesse üle Eesti, teatas poekett. Hetkel on valmimisjärgus kaheksa Lidli kauplust neljas Eesti linnas, kaks neist on saanud kasutusloa. Lidl Eesti töötajate arv on tõusnud üle 180.