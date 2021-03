Odavpoekett Lidl on palganud Eestis juba 180 töötajat, paljud läbivad välismaal spetsiaalse koolituse

Lidli Eesti tegevjuht Jakob Josefssoni sõnul jätkuvad ehitustööd või on juba lõppenud kaheksas kaupluses. "Meie meeskond kasvab samuti ja Lidl Eesti kui tööandja vastu on huvi väga suur."

Tänavu veebruariks on Lidl Eesti meeskond kasvanud enam kui 180 töötajani. Alates 2018. aastast on Lidl Eesti täitnud piirkonnajuhtide, kaupluste juhatajate ja asejuhatajate ametikohti. Kõik uued töötajad läbivad põhjaliku koolitusprogrammi ning paljud Lidl Eesti töötajad saavad väljaõppe välismaal, kus neile on tagatud kõik turvameetmed.

Lidl investeerib jätkuvalt oma kauplustevõrgu arendamisse ja ümbritsevasse taristusse. Jaanuaris avati Riias Lidli logistikakeskus, mis hakkab teenindama kauplusi nii Lätis kui Eestis. Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas on valmimisjärgus kaheksa kauplust, millest esimesed kaks - Tallinnas Lasnamäel ning Narvas - on saanud juba kasutusloa.

Kasutusloa olemasolu kahel Lidli hoonel ei ole siiski poeketi kinnitusel seotud sellega, et need kaks kauplust ka esimestena avatakse. "Kasutusluba kinnitab, et valminud kauplusehoone vastab kõikidele ehitus- ja turvanõuetele ning esitatud projektile. Tööd käivad kaheksas kaupluses, kuid seda, mitu poodi ja millal me avame, on hetkel veel vara avaldada. Oleme juba varem välja öelnud, et avame alati mitu poodi korraga," täpsustas Lidli pressiesindaja Karin Seppel.