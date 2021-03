Eesti majandus on koroonakriisis olnud naabritest edukam

Statistikaameti juhtivanalüütiku Robert Müürsepa sõnul on väiksemad riigid kriisiga suurriikidest paremini toime tulnud. Kui jätta kõrvale Rumeenia, siis kõik teised väikseima majanduslangusega Euroopa riigid: Eesti, Leedu, Läti ning Soome, on võrdlemisi väikesed. Kõige enam langes majandus aga Hispaanias, Ühendkuningriigis, Austrias ja Itaalias. Müürsepp ütleb, et taolise trendi põhjuseks võib olla väikeriikide majanduse suurem mobiilsus ning suurtööstuste madalam osakaal.