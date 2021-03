VIDEOD | Miljardäri luksusjaht läks "peast sassi" ja korraldas paraja segaduse. Kes on rikkur?

Go on unikaalne jaht mitmel põhjusel. Esiteks on see värvitud türkiissiniseks, mis ei ole kuigi tavapärane. Teiseks on see 250-jalane jaht täis äärmist luksust. Seal on oma helikopteri maandumisplats, bassein, saun, jõusaal ja isegi haigla. Kui õlut on juurde vaja, siis avaneb 40-jalane osa jahist ning sealt väljub 32-jalane Go miniversioon, mil on nimeks "Limusiin". Ka see on türkiissinine. Kõige selle luksuse väärtus on umbes 100 miljonit dollarit. 2018. valmis saanud alust hoiab mees peamiselt Kariibide piirkonnas ning loodetavasti on tal sellele ka tugev kindlustus tehtud.