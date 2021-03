EKSPERIMENT | Kui karmilt kontrollitakse kaubanduskeskustes maski kandmist? Ühes keskuses sai kõndida kaua, teises muutus olukord pinevaks

Kuigi Rocca Al Mare keskuses polnud esmaspäeva lõunal väga palju külastajaid, möönis sissepääsu juures olev turvamees, et pea kõigil külastajatel on siiski mask kaasas. Siiski oli ta ise ära jaganud pea kolm karpi meditsiinilisi maske. Valvet pidav mees leidis, et enamasti on inimesed nõus maski kandma ja kedagi ukse taha pole siiani jäetud. Temaga vesteldes sisenes keskusesse ka maskita naine, kes võttis taskust välja inhalaatori ja sellest piisas, et turvamees laseks tal maskita keskusesse siseneda. Siinkohal ei taha me anda vihjeid maskivastastele.