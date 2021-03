Hajuta riske ja taltsuta ahnust ning hirmu ehk Kaheksa viga, mida algaja investor võiks vältida

Vigu tuleb ikka ette ja neid ei maksa häbeneda. Parem oleks muidugi õppida teiste vigadest, kuid kui viga tehakse, siis tasub seda tunnistada ja proovida teist korda samale rehale mitte astuda.

Vigu on lihtne vältida, aga see eeldab nende teadvustamist. Kui on pikaajaline investeerimisplaan, emotsioonid hoitakse otsuste tegemisest eemal ja riske hajutatakse, on juba pool edu aluseid olemas.