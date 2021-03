Kodukontor: küberturvalisuse tagamine on ettevõtte mure

Valdav osa juhtumitest saab alguse esmalt süütuna näivast klikist. Esialgu ei pruugigi midagi juhtuda, kuid see ongi küberkurjategija eesmärk – tegutseda tähelepandamatult ettevõtte arvutisüsteemides, et sobival hetkel andmed kopeerida, süsteemid blokeerida või meilivestlusesse sekkuda. „Näiteks Citybee 2018. aasta andmete vargusest saadi teada alles hiljuti, kui andmed tumeveebi müügile ilmusid,“ kommenteerib Evert. Ühe ettevõtte arvuteid kasutatakse ka teiste ettevõtete vastasteks rünnakuteks. Näite saab tuua möödunud aasta lõpust, kui Äripäeva lehe Delovõje Vedomosti veebileht koormati üle päringutega, mille tagajärjel muutus leht kättesaamatuks.

Petuskeeme on erinevaid – võetakse üle või võltsitakse müüja või ostja e-posti aadressi, pettur kasutab ära e-kirja autentimismeetodi nõrkusi või luuakse sarnase välimusega e-posti aadress, mis jätab mulje, et tegemist on kolleegi saadetud kirjaga. Võib ka juhtuda, et kurjategija helistab ettevõttesse ning palub arvel oleva konto asemel kasutada teist arveldusarvet. „Näiteks saadab pettur ettevõtte klientidele arveid finantsosakonda või muudab e-postkastis arve tellitud toote või teenuse eest, aga raha jõuab kurjategija kontole,” lisab IIZI küberkindlustuse ekspert. Viimasel juhul võib pettus välja tulla alles hiljem, kui äripartner tasumata arve avastab.