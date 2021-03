2500 tundi meelelahutust nüüd kohalike subtiitritega – Viaplay voogedastus jõudis Eestisse!

Viaplay on nüüd otseülekandena kättesaadav Eestis ning Eesti vaatajad saavad nautida kohalike subtiitritega enam kui 2500 tundi Viaplay meelelahutust hinnaga 9,99 eurot kuus – ja esimesed kaks nädalat on täiesti tasuta.

„Viaplay on põhjamaade voogedastuse edulugu ja laienemine Eestisse on meie jaoks loomulik järgmine samm. Viaplayl on juba üle 3 miljoni tellija kõigis põhjamaades ning meil on väga hea meel, et nüüd saame tuua oma ainulaadsed lood ja laulud Eesti publikuni. Meie vaatajad saavad nautida ainukordset kombinatsiooni esmaklassilistest spordiülekannetest, parimatest rahvusvahelistest filmihittidest, auhinnatud sarjadest, kvaliteetsest Viaplay Originalsi ja esmaklassilisest lastele mõeldud sisust,“ ütleb kontserni NENT president ja tegevjuht Anders Jensen.