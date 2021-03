USA ja Suurbritannia triivivad kodutuskriisi suunas

Sarnaselt Ühendkuningriigile kehtib ka USAs märtsi lõpuni riiklik rentnike tänavale heitmise keeld. Küll aga on USA justiitssüsteem tunduvalt keerukam, mistõttu selle rakendamine erineb osariigiti märkimisväärselt. Samuti on USAs kinnisvaraomanikel võimalik kasutada seadusauku, mis lubab neil üürnikke endiselt tänavale visata, kui omanik ise samale pinnale elama kolib.

USAs on suureks probleemiks aga ka asjaolu, et madalapalgalised ameeriklased on koroonakriisi tõttu võrreldes teiste kaasmalastega oluliselt rohkem kannatada saanud. Koguni 33 protsenti madala sissetulekuga USA elanikest on pandeemia käigus kaotanud töö või osa palgast. Seevastu kõrgepalgaliste seas on see protsent vaid 14.