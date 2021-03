Uued piirangud panid Selveri astuma ajaloolise sammu. Mida peab poodi minekul arvestama?

Selveril on sellega seoses konkreetne sõnum: Selverisse pääseb edaspidi vaid maskis klient! Lisaks - suurte kampaaniate reklaamid tühistatakse, et vähendada inimeste tunglemist poodides.

Selver jätab esimest korda oma pika ajaloo jooksul ära Laadapäevade reklaamikampaania, eesmärgiga mitte kutsuda lühikese perioodi jooksul kauplusesse suurt hulka inimesi. Samal põhjusel jäetakse märtsis ära ainult füüsiliste kauplustega seotud hinnakampaaniate turundustegevused. Jätkame kampaaniatega, mille pakkumised on kättesaadavad ka e-poe kasutajale.

Kuna Laadapäevade kampaania oli pikalt ette valmistatud, jäävad kehtima planeeritud sooduspakkumised ja poes on näha eriväljapanekud. Kogu reklaamikampaania, mis kutsub inimesi poodidesse, jääb täielikult ära, et mitte kutsuda korraga rohkelt inimesi poodi.

Soovime omalt poolt teha kõik, mis meie võimuses, et hoida nii meie klientide kui ka töötajate tervist. Selleks peavad meie töötajad kandma isikukaitsevahendeid - maski või visiiri. Sama nõuame ka klientidelt: praeguste nakatumisnäitajate juures on mask hädavajalik, Selveris nüüdsest kohustuslik.

Soovitame, et poes käiks üks liige leibkonnast, nii vähendame kontaktide hulka. Võimalusel tasuks ostud pikemalt ette planeerida või kasutada e-poodi. Selveri kojuvedu on tänaseks laienenud 12 maakonda ja kliente suudetakse teenindada ilma pikemate järjekordadeta. E-Selver on ka hea võimalus saata toit koju oma riskirühma kuuluvatele lähedastele.