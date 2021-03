Tallink andis Tallinna Sadama kohtusse, küsib 15,4 miljonit: sadamatasud on liiga kõrged

„Eesti on mereriik, mis tähendab ka seda, et Eesti sadamad on oluliseks väravaks välismaailma. Meie hinnangul on sadamateenuste ebaõiglasel hinnakujundusel laiem mõju kogu Eesti majandusele, kuna see pärsib tihedamat laevaliiklust ning selliselt takistab tihedamate ja keskkonnasõbralikemate ühenduste loomist Eesti ja regiooni teiste keskuste vahel,“ sõnas Nõgene.