Kas oled üks neist? Iga kümnes eestlane usub, et pesu pesemiseks on vaja vaid ühte programmi

Tundub aus arvata, et mida lühem pesuprogramm on, seda ökonoomsem see ka on. See ei pruugi aga sugugi nii olla. "Näiteks kestab ökonoomne puuvillaprogramm umbes tunni, kuid tarbib seejuures kaks korda rohkem energiat kui tavaprogramm. Samas, kui valida vaid erinevaid lühiprogramme – 20, 30 minutit – peaksid arvestama, et kuigi tarbitava elektri hulk on madalam, siis sobivad need vaid väga väikeste pesukoguste pesemiseks," lisas LG esindaja. Lühiprogrammide puhul on soovituslik maksimaalne pesukogus reeglina 2-3 kg.