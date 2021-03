Värska Vesi investeeris uude tootmisliini 2,5 miljonit eurot ja hakkab tootma spordijooki

Urmas Jõgeva sõnul on uutel toodetel ka suur ekspordi potentsiaal ning osad neist on juba välismaa turgudel ka vastu võetud. „Värska Vesi AS eksport moodustab juba praegu üle 25% ja uus liin annab võimalusi ekspordi täiendavaks kasvuks. Oleme Värska kaubamärgi tuntusesse aastaid panustanud ning usume, et lisaks traditsioonilisele looduslikule mineraalveele ollakse ka välismaal valmis meie teisi tervislikke tooteid proovima," rääkis Urmas Jõgeva.