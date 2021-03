Nutikas andmeanalüütika – eduka e-äri saladus

53% kiire kasvuga ettevõtetest kasutavad BI-lahendusi

Uuringud näitavad, et BI-lahenduste kasutusele võtmisega on paranenud ettevõtete raporteerimise, planeerimise ja äriotsuste tegemise kvaliteet. McKinsey andmete põhjal on 53% kiire kasvuga ettevõtetest aktiivsed andmeanalüütika kasutajad. Ettevõtted, kes kasutavad BI-lahendusi, suudavad kasvatada efektiivsust muljetavaldavates mõõtmetes — näiteks suurendada müügikontaktide tehinguni viimist 30% ja vähendada klientide lahkumist 25% võrra. See ei ole tuumateadus, selle saavutamine vajab vaid oskuslikku andmetega ümberkäimist ja sihipäraseid tegevusi.

Seetõttu on paslik iseendalt küsida, et kas soovid olla e-äri juht, kes rabeleb vanamoodi ja ennustab raamatupidamissüsteemi raportite põhjal tulevikku, või on sul ambitsiooni ehitada üles automatiseeritud andmeanalüüsi protsessid, mille abil teha nutikaid, ettevõtet kasvule suunavaid otsuseid ja tegevusi?

Analüütika vabastab ressursse ja tõstab kasumlikkust

McKinsey andmetel on BI kasutusele võtmisel selge rahaline kasu. See võimaldab vabastada keskmiselt 30% ressurssidest, mis muidu kuluks lisaväärtust mitteloovatele tegevustele. See vabanenud tööaeg on omakorda võimalik suunata kliendisuhete arendamisele ja uute ideede genereerimisse. Vähenenud alternatiivkulu näol vabanenud raha tasub suunata turundusse ja äriarendusse.

