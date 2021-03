Töötukassa teeb uut palgatoetust. Seekord läheb raha ettevõtte kontole, mitte töötajale otse

Eile toimunud töötukassa nõukogu koosolekul otsustati esitada valitsusele kaks varianti, kuidas ja millistele ettevõtetele taaskord palgatoetust maksma hakata.

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson selgitas, et esimene variant läheks maksma ca 20 miljonit ja sellest jätkuks suhteliselt kitsale ringile ettevõtetele (need, keda piirangud otseselt puudutavad nagu turism, toitlustus jms) üheks kuuks. Teise kuu palgatoetuse rahaga peaks valitsus juba töötukassale appi tulema. "Oleme välja öelnud, et meil on jaksu toetada ühe kuu hüvitisega. Tegelik vajadus on tõenäoliselt kaks kuud, aga teine kuu peab tulema valitsuse taskust."

Teine, alternatiivne variant läheks Petersoni sõnul maksma üle 50 miljoni euro ja see lubaks aidata juba laiemat ringi ettevõtteid ja nende töötajaid. Selleks on aga valitsusel vaja raha leida ja see tuleks lisaeelarvest. Kas valitsuserakonnad selles ka kokku suudavad leppida, on iseküsimus.

Siiski ei soovinud Peterson veel toetusskeemides liiga detailidesse minna, öeldes vaid seda, et ka uus palgahüvitis peab olema seotud ettevõtte käibelangusega ja teatud mahus omaosalusega ehk et ettevõte peab ka ise panustama töötajale palga maksmisel. "Seekord siiski ei õnnestunud meil teha nii nagu eelmisel kevadel, et raha läheks otse töötaja pangakontole. Seekordne moodul on arendatud nii, et maksame ettevõtetele, kelle kaudu raha töötajale peab liikuma."

Töötukassa nõukogu esitas variandid valitsusele ning esmase hinnangu peaks valitsuskabinet andma sellele juba täna. Kui neljapäevasel valitsuse istungil otsustatakse minna edasi esimese ja kitsama toetusskeemiga, siis tähendab see palgahüvitise maksmist aprilli algul märtsikuu palkade eest.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeedias, et koos piirangutega tahetakse siiski toetada "võimalikult paljusid inimesi", mis võiks viidata pigem sellele, et valitsus otsustab siiski laiema ja kallima toetusskeemi kasuks. "Rangemad piirangud jõustuvad tänasest ja kolmapäevast ning need tulevad koos toetuspaketiga palgatoetuse näol - et võimalikult paljudel inimestel säiliks kõige hullema kriisi ajal vähemalt osaline sissetulek. Töötukassa tegeles selle teemaga nädalavahetusel ja ka veel täna õhtul, sel nädalal saame loodetavasti kabinetiistungil paketile oma toetust kinnitada," kirjutas Pentus-Rosimannus.