Analüütik: Tallinkil saab olema väga raske kohtus tõestada, et sadamatasude hinnastamine on olnud ebaõiglane

"Täna on vara öelda, mis lahenduseni see vaidlus võib viia ja kuidas ettevõtete tulemusi mõjutab, kuid kahtlemata pole sellise vaidluse jõudmine kohtusse kummagi ettevõtte avalike suhete seisukohast positiivne käik. Hagi summa 15 mln eurot kolme aasta peale viitab loodetavale allahindlusele umbes 5 miljonit aasta kohta, mis tähendaks neil aastatel Tallinki poolt Tallinna Sadamale makstud laeva- ja reisijatasude langetamist ligikaudu viiendiku võrra," ütles LHV vanemanalüütik Sander Danil.

"Ma usun, et Tallinkil saab olema väga raske kohtus tõestada, et sadamatasude hinnastamine on olnud ebaõiglane."