Töövaidluste hulk on taas tõusuteel, ettevõtetel pole lihtsalt raha, et töötajaga lõpparvet teha

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul on enamik viimase aasta õiguslikest vaidlustest tingitud just koroonakriisist ja muutunud elukorraldusest. „Näiteks on meie juristid saanud palju küsimusi vaktsineerimise ja maski kandmise kohta. Paljud soovivad oma kodu ja autodega seotud kahjujuhtumite korral nõuda kindlustuse omavastutuse summat välja kahju põhjustajalt. Lisaks sellele on päris palju probleeme üürilepingute ebaõigete lõpetamistega just üürnike poolt, mis viitab võimalikele sissetulekute kadumisele," loetles Kalvet.