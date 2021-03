Kaubanduskoja juht: lapsehoidjast riiki ei tahetud, aga nüüd keeldutakse maski kandmast, sest seadus seda ei nõua

Kaubanduskeskused, turvafirmad, poed ja ettevõtjad tervikuna, kes täna teevad lisapingutusi ja ka kulutusi selleks, et nende töötajad ja kliendid saaksid viibida turvalises keskkonnas, väärivad tingimusteta kiitust. Just sotsiaalne vastutus ja üksteisest hoolimine on üks võti, vältimaks piirangute karmistumist tasemele, kus viiruse leviku peatamiseks peab seadusandja kehtestama meetmed, mida oleme näinud näiteks Belgias või Ühendkuningriigis. Kui soovime täna maskita poodi minna sellise innuga, et see sunnib meid aidata soovivate töötajatega kaklema, siis mida teeb keeld kohtuda lähedaste või sõpradega? Või mis juhtub siis, kui poed tuleb kinni panna nagu eelmisel kevadel? Selleks, et asi selleni ei jõuaks, on mõistlik kanda maski ja hoida distantsi, kaitsmaks ennast ja teisi.